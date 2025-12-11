豐原太百多元回饋與藝術展 打造節慶消費新體驗

記者張妤甄／臺中報導

隨著年底購物潮啟動，各大百貨相繼推出耶誕與跨年活動。豐原太平洋百貨今年以「節慶回饋 × 生活美學」為主軸，從滿額贈禮、會員活動到藝術展覽，全館推出一系列多元企劃，期望在帶動消費的同時，也為地方民眾營造更具質感的節慶氣氛。此外，豐原太百美人魚鐘廣場已換上耶誕新裝，如燈海般的窗簾帷幕中，白燦燦的聖誕樹伴著美人魚鐘展現豐原街頭最美的風景，在Threads上也引來眾多網友們競相留下美照。

廣告 廣告

豐原太百今（11）日指出，年底為重要採買高峰，消費者對會員回饋與跨品牌整合活動接受度高。因此自即日起陸續推出滿額贈與加碼禮，包括信用卡合作活動、跨層級獎勵以及會員專屬贈品等，希望在消費節奏加快的年底檔期中，提高民眾的整體購物效益。

配合年底消費習慣，推出臺中購物節加碼活動，除了原本的5倍抽獎機制外，太平洋百貨還加碼推出10萬元級別的驚喜大禮包抽獎。即日起至12月25日，只要當日單筆消費滿500元即可參加抽獎，12月26日將公布幸運得主，將可獨得包括歐洲精品家電、鍋具與居家溫暖家飾等，總價值超過10萬元。

除了促銷活動之外，今年，豐原太平洋百貨亦強調「生活與美學結合」。除了美人魚鐘廣場的白色聖誕氣氛，同時推出藝術活動，自即日起至115年3月2日於1F/9F藝術展區展出「花常開，鳥常來，人常在－蘇服務絹本膠彩數位微噴版畫展」，現年88歲的蘇服務，國立臺灣師範大學藝術系畢業，師承國寶級膠彩畫大師林之助和許深州，作品高雅如詩、色彩清麗優雅璀璨剔透、典雅如詩，膠彩數位微噴版畫更是價格親民友善收藏。希望讓民眾在日常購物之外，也能接觸藝術、提升生活美感。

豐原太百指出，面對百貨競爭加劇，購物節與節慶活動已不僅是價格較量。「如何讓民眾在購物之外，獲得情感與文化的連結」，已成為零售產業近年的重要方向。透過節慶布置、展覽、贈禮與會員體驗並行，希望打造多面向的節慶場域，提供消費者更完整的年末生活提案。

如燈海般的窗簾帷幕中，白燦燦的聖誕樹伴著美人魚鐘展現豐原街頭最美的風景，在Threads上也引來眾多網友們競相留下美照。（豐原太百提供）

豐原太百美人魚鐘廣場已換上耶誕新裝。（豐原太百提供）

配合年底消費習慣，推出臺中購物節加碼活動，除了原本的5倍抽獎機制外，太平洋百貨還加碼推出10萬元級別的驚喜大禮包抽獎。（豐原太百提供）

自即日起至115年3月2日於1F/9F藝術展區展出「花常開，鳥常來，人常在－蘇服務絹本膠彩數位微噴版畫展」。（豐原太百提供）