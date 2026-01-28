記者張妤甄／臺中報導

農曆春節的腳步逼近，進入消費者購買意願升溫的的黃金期，豐原太平洋百貨鎖定這波節慶商機，明（29）日起祭出滿額回饋、會員加碼、和穩賺不賠中獎率超高50%的福袋等策略搶攻買氣，堆疊利多毫不手軟，「馬上回饋」高達36%的好康。

為迎接金馬年，豐原太平洋百貨推出全館滿仟送佰1/29(四)-2/16(一)持APP/吉利卡於1-7F+9F指定櫃位當日累計滿3500送200可累送，吉利卡友再加碼，1-7F+9F指定櫃位消費累計滿16800加贈大同美食鍋.滿3萬加贈【DIAMOND CHEF】石墨烯不沾湯鍋28cm 滿5萬加贈【G-PLUS】直立式手持無線吸塵器。

另外，1/29–2/22活動期間，更攜手國泰世華信用卡推出豐原太百貨獨家三重回饋，當日刷國泰世華信用卡滿20,000起即贈百貨禮券，最高加贈1,500，刷CUBE卡滿2萬再加贈3百、選擇樂饗購Level2再享3%回饋，層層堆疊創造出36%的超優購物回饋。

重頭戲的新春福袋，限量100份，2/5(四)起開搶！今年最大獎祭出價值74,980元的宏佳騰電動機車(Ai-3 Lite)，卡友只要當日消費滿1000元加價1000元就可獲得福袋購買憑證加1000元禮券，直接把花出去的錢賺回來！初一下午憑購買憑證到一樓廣場抽福袋，熱騰騰的獎項包括iRobot掃托機器(原價49,880元)、SONY HDR智慧電視(原價27,900元)、以及太平洋百貨禮券等50份大獎，等於兩個人就有一個可以再抽中福袋獎項，中獎機率飆新高達50%！

還有新春卡友滿額禮，全館單筆消費滿2000，1/29-2/1贈【耕沅】94細高鈣黑芝麻粉400g，2/7~2/8贈【一滴淨】蘆薈多酚食品用洗潔精，2/9-2/16【啵啵香】川味麻辣鴨血鍋800g/川味麻辣臭豆腐鍋800g(乙份)，2/5(四)起當日全館單筆滿2000送「獨家訂製金馬吉紅包袋(5入)」。初一到初六也有新春開運好手氣天天抽活動，最高有機會抽中會員點數5萬點(原價12,500元)、多項精選豪禮，通通有獎!

初一早上還有限量100份百貨百元禮券紅包，當天上午9:50發放號碼牌讓早鳥民眾走春免費拿紅包，還有精采的舞獅表演讓您事事如意新年好彩頭。初二到初六一樓廣場天天有趣味活動，不僅搏手氣，還有一元復始發財金可以拿。

豐原太百「金馬迎春」最高回饋36%，福袋穩賺中獎率飆50%。（豐原太百提供）

