豐原將設台中首座大型儲能場，居民憂心向議會陳情。（圖：寇世菁攝）

有能源業者在豐原區興建台中第一座儲能場，調度翁子變電所用電，附近的翁社里居民擔心儲能場925萬顆鋰電池，有如不定時炸彈，日前到市府陳情，不滿市府未積極介入，今天（11）上百人到議會陳情。業者則表示，一年多來開了5次說明會，抗議者把製造工廠和儲能電池櫃混為一談。市府則強調，權責分工，並未怠惰。

盛日儲能科技在豐原翁社里，以「工廠附屬設施」名義，規劃設置高達108個儲能貨櫃，內有925萬顆鋰電池、總功率達一億瓦等級（100MW）的大型儲能場，引起居民不滿，組成自救會，日前到市府陳情，不滿市府未積極介入，今天（11日）上百人到市議會前拉舉白布條。自救會表示，國內外近年來大型儲能場事故連連，翁社里已有一座變電所，難以承受再一個儲能場，且該案申設審查時，完全沒地方民眾參與，要求全案撤回。翁社里里長吳安修說，大型電池儲能系統（BESS）本身有火災、爆炸、有毒氣體排放風險，且儲能場緊臨民宅、距加油站僅300公尺、鐵路僅150公尺，具極大風險。

議員陳清龍到場接下陳情書，並表示，地方民眾不滿事前被蒙在鼓裡、憂心公共安全，合法廠商認為依法依規應受保障，全案應尋求雙贏。市府經濟發展局長張峯源說，這是台中市首座大型儲能案場，隨著再生能源佔比的提升，確實有推動的必要性。市府率全台之先訂定《儲能系統審查要點》，針對設備安全、土管法規及地方民意訂定審查標準流程，以審查會邀集相關局處及專家學者共同審查，並未置之不理。

業者則強調，去年2月起，陸續舉辦5次說明會，針對各項議題進行修正與協調，積極回應里民的要求，並邀請在地居民到其他縣市參觀營運中的儲能場，但地方將國內外發生意外的製造工廠與他們的儲能電池櫃，混為一談，公司會秉持公開透明、持續溝通的態度，面對地方詢問，希望免除對立，彼此理解。（寇世菁報導）