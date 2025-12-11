豐原將設大型儲能場 居民憂心向議會陳情要求全案撤回

豐原反儲能自救會昨日聚集在台中市議會前陳情抗議，要求「全案撤回、儲能滾出去！」。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

有能源業者在豐原區興建台中第一座儲能場，調度翁子變電所用電，附近的翁社里居民擔心儲能場九百二十五萬顆鋰電池，有如不定時炸彈，十一日到市議會陳情，要求「全案撤回、儲能滾出去！」。盛日儲能說明，本案在甲種工業區設置，電池模組不到一萬五千顆磷酸鋰鐵電池且二十四小時吹冷氣，經台電並聯審查通過，將持續居民溝通。

盛日儲能科技在豐原翁社里，以「工廠附屬設施」名義，規劃設置高達一百零八個儲能貨櫃，內有九百二十五萬顆鋰電池、總功率達一億瓦等級的大型儲能場，引起居民不滿，組成自救會，日前到市府陳情，不滿市府未積極介入，昨日上百人到市議會前拉舉白布條。

廣告 廣告

自救會表示，國內外近年來大型儲能場事故連連，翁社里已有一座變電所，難以承受再一個儲能場，且該案申設審查時，完全沒地方民眾參與，要求全案撤回。翁社里里長吳安修說，大型電池儲能系統本身有火災、爆炸、有毒氣體排放風險，且儲能場緊臨民宅、距加油站僅三百公尺、鐵路僅一百五十公尺，具極大風險。

盛日儲能科技表示，尊重鄉親意見，本案基地為「甲種工業用地」，其設備選型、場域條件、設計規範、消防系統與電池種類，均依台灣現行法規、主管機關審查要求及國際安全標準規畫。

盛日儲能科技說，本案採二十四小時專業人員駐場監控，並且以攝氏二十五度恆溫、二十四小時吹冷氣，系統具溫度、煙霧、電流與多重安全偵測機制，電池種類為磷酸鋰鐵電池，已通過ＵＬ九五四０Ａ國際防延燒測試認證，其安全標準遠高於一般儲能或工業用電設備；本案已五次公開說明會及一次實地參訪，也有多名民意代表出席關心，將持續與案場周邊居民逐戶溝通。