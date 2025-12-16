豐原工寮深夜起火 屋內農用機具全數燒毀

台中市豐原區東陽路一處工寮前晚發生大火，火勢猛烈，消防人員前往灌救。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市豐原區東陽路一處工寮十五日深夜突起火燃燒，火勢猛烈，台中市消防局獲報到場灌救，一小時後撲滅火勢，燃燒屋內農用機具及雜物，無人員傷亡，起火原因由消防局火調人員調查中。

台中市消防局十五日晚間九時四分獲報，指豐原區東陽路一處工寮起火，由於該工寮位於偏遠山區，道路崎嶇增加救援困難，多名義消也到場協助，台中市消防局派遣第一大隊及轄區豐南分隊等共四個單位，出動各式消防車九輛、消防人員二十一名，由組員李勝紘擔任指揮官，前往灌救。

起火建築物為一樓鐵皮結構建物，屋主報案表示已有火煙竄出，消防局獲報後立即趕往現場搶救；火勢於前晚十時十五分撲滅，無人員傷亡。現場燃燒屋內農用機具及雜物，燃燒面積約一百平方公尺，起火原因待查。