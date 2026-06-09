豐原廟東小偷出沒！慣竊伯「背滿戰利品」畫面曝光 受害網友崩潰

記者林意筑／台中報導

慣竊伯趁四下無人之際偷走擺放在店外的包包。（圖／翻攝自Threads @__huo7）

台中市豐原地區有小偷出沒！昨（8）日下午2時許，有名穿著白衣、背著大包小包的中年男子，盯上博愛街上某店家，趁四下無人之際偷走擺放在店外的包包，不久後店家察覺有異，緊急調閱監視器才發現有商品被偷，並將畫面PO網，未料竟有其他受害網友發現，男子身上背的包包就是自己的，懷疑該名男子是偷竊慣犯。

昨日下午，有店家在社群平台Threads上發文，稱「可以幫幫忙嗎？廟東附近路上看到這小偷，可以幫我拿回綠色的包包嗎？」，同時PO出一段監視器畫面，可見一名中年男子背著大包小包在騎樓穿梭，且趁四下無人之際偷走擺放在店外的包包，偷竊行為行雲流水，相當淡定。

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事後店家察覺有異，經調閱監視器才發現有商品被偷，將畫面PO網後竟有其他受害者留言「我在員林我的包包在他身上」，讓網友懷疑該名男子是偷竊慣犯。警方獲報展開調查，發現該名男子為慣竊，常在彰化、台中一帶行竊，目前已鎖定男子身份，並依《刑法》竊盜罪受理偵辦，正積極追緝中。

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