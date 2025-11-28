豐原廟東美容店強迫推銷遭貼警訊 謝志忠：惡名昭彰、黑心店家

豐原美容店營業場址遭張貼消費警訊告示機制。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區有一家美容保養店，長期在廟東商圈拉攬客人進入店家強迫消費，台中市府法制局統計去年至今高達38件消費糾紛，是當地有名店家，許多在地人坦言，會繞道而行。台中市政府法制局今(28)日會同相關單位，直接前往店家張貼「消費警訊」公告，要求自即日起至12月27日不得撕毀、遮蔽，這也是《台中市消費者保護自治條例》修法後，全國首度實際張貼的案例。

豐原在地市議員謝志忠表示，這間美容店在豐原惡名昭彰，是黑心店家，讓許多消費者備感困擾，他近年接獲的陳情就不勝枚舉，甚至連持有「身心障礙證明」者也不放過，有多人購買保養品負債20多萬，呼籲社會大眾經過該店家一定要小心。

今日大批媒體記者到美容店採訪，業者不回應，今天下午暫時未見店員在騎樓攬客，刻意保持低調。

