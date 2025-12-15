豐原最高耶誕樹點燈 音樂與祝福溫暖全城

豐原最高耶誕樹點燈。





一年一度最溫暖、最令人期待的耶誕時刻，於14日晚間在豐原火車站西側廣場溫馨登場。由台灣新世代關懷協會與立法院副院長江啟臣服務處共同主辦的「2025 一啟耶誕 YA 音樂會」，在眾多鄉親朋友的熱情參與下圓滿完成。活動以音樂、燈光與滿滿祝福，點亮豐原最高的耶誕樹，也點亮每一個人的心。



豐原最高的耶誕樹於豐原火車站西側廣場點亮璀璨燈飾。

夜晚的豐原洋溢著濃厚的耶誕氛圍。儘管夜間氣溫偏低，現場卻因為一場接一場充滿能量與情感的演出而熱度不減。許多鄉親扶老攜幼前來，共同在熟悉的車站廣場，感受屬於豐原的節慶溫度，讓耶誕不只是節日，更是一種陪伴與凝聚。

廣告 廣告

本次音樂會演出團體各具特色，充分展現豐原深厚的音樂底蘊與教育成果。新世代薩克斯風樂團由來自各個領域的好友共同組成，還有好幾位國小校長，以穩健而溫暖的音色揭開序幕，象徵教育者以音樂陪伴孩子成長；豐商管樂隊則帶來多首經典曲目，結合校園特色與成熟演奏技巧，獲得現場熱烈掌聲。Smile 太鼓團以震撼有力的鼓聲撼動全場，節奏明快、氣勢磅礡，讓觀眾感受到鼓樂的生命力。

立法院副院長江啟臣出席「2025 一啟耶誕 YA 音樂會」及耶誕樹點燈儀式。

緊接著登場的大器樂團，糖寶寶最真誠的笑容與專注的演奏，帶來可愛、歡樂又動人的樂章，不少觀眾感動不已。壓軸登場的南陽國小管樂團，更展現全國級水準的精采演出，整齊劃一的音色與高完成度，為整場音樂會帶來最高潮，也讓人看見在地教育長期耕耘的成果。

立法院副院長江啟臣於致詞時表示，每一年他都會在豐原一起點亮耶誕樹，不只是為了迎接節慶，更是希望把溫暖與祝福帶給每一個人。他也特別感謝所有參與演出的團體與孩子們，強調今晚舞台上的每一份熱情，都來自我們在地的力量。

在耶誕樹點燈的關鍵時刻，現場燈光秀同步展開，繽紛燈效映照著高聳的耶誕樹，讓現場民眾驚呼連連，氣氛達到最高潮。江啟臣也童趣大發，拿起泡泡機與現場大小朋友同樂，泡泡在燈光與音樂中飛舞，為寒冷的夜晚增添無限溫馨與笑聲。

活動尾聲，江啟臣更親自與南陽國小管樂團互動，用音樂領著大家同樂，讓整場活動在溫暖、感動與歡笑中畫下完美句點。

台灣新世代關懷協會理事長江文國表示，協會長期關注兒童、青年與家庭議題，希望透過音樂與公共活動，打造更多世代共融的交流平台。耶誕音樂會不只是演出，更是一場讓孩子被看見、讓社會彼此靠近的重要時刻。

本次活動也感謝多位民意代表與各界夥伴的支持，包括臺中市議員張瀞分、陳本添、陳清龍、里長、社區代表等人到場共襄盛舉，展現對本活動的高度重視。「2025 一啟耶誕 YA 音樂會」在滿滿祝福中圓滿落幕，不僅點亮了豐原的夜空，也再次凝聚我們彼此的情感，讓耶誕的溫暖持續在豐原流動。

更多新聞推薦

● 彰化10公尺夢幻聖誕樹點燈 聖誕嘉年華熱鬧登場迎佳節