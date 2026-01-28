豐原某雞場爆發禽流感盧秀燕下令全場撲殺 全市雞場訪查

台中市政府於1月26日晚間接獲通報，指豐原地區疑似有雞場雞隻大量死亡，市長盧秀燕表示，農業局動保處獲報後隨即於27日派員前往訪視、採集病禽樣本送驗及移動管制，檢驗結果目前已證實是禽流感病毒陽性。對此台中市政府已成立前進指揮所，目前已完成該案場及周邊半徑3公里內禽場消毒，並對所有工作人員、人車進行管制（見圖），後續亦將對流出的蛋進行追蹤、下架以及銷毀；本案將依法處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰，另死亡雞隻未依規定送化製處理，也將依《畜牧法》裁罰。

廣告 廣告

農業局長李逸安表示，台中市豐康牧場，蛋雞場在養數量約7千隻，屬中型規模，動保處人員到現場發現，雞隻呈現呼吸道窘迫等禽流感症狀，已進行採樣，送農業部獸醫研究所，預計這兩天將全場撲殺。至於售出的雞蛋將比照去年的毒蛋模式，由衛生局進溯源管理、全數追回。

李逸安說，禽流感是冬季常易發生的疾病，目前全國其他地區也有發生。但依據通報與飼主說法，確實將部分死亡的雞隻違規埋在自家場地，市府會依照疫調結果追究隱匿不實的責任，不排除依違反《動物傳染病防治法》的規定，處5萬到100萬的罰鍰。

盧秀燕表示，豐原地區蛋雞場的雞隻死亡，已經證實是禽流感陽性，市府成立前進指揮所，案場已進行全面消毒、工作人員及人車管制。流出的雞蛋全面下架、追回銷毀。還在場內的雞隻，這兩天就會全面撲殺。台中市有171個雞場，市府將全面訪查避免發生傳染，對於案場沒主動通報及依法進行銷毀，將會開罰。

衛生局表示，此次蛋雞場所產出的蛋品，根據農業部、疾管署及食藥署的相關宣導資料顯示，禽流感病毒不耐高溫，科學實證確認，蛋品只要經「澈底加熱」煮熟即可有效消滅病毒，食用的食安風險較低，請民眾保持警覺不要恐慌。另一方面，該業者已主動聲明，願接受消費者退費，並已設置專責客服04-25360989，有食用疑慮的民眾可撥打詢問退貨退費事宜。同時，食安處將派員至蛋場稽核其退貨處置流程，採取「嚴密監督」立場，確保民眾退回的蛋品經妥善處理，保障消費者權益。