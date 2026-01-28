豐原某雞場爆發禽流感 盧秀燕下令全場撲殺、全市雞場訪查

台中豐原某蛋雞場傳出大量異常死亡情形，據了解，該場近期死亡雞隻約1700隻，民眾擔憂病死雞流向不明，恐涉及防疫與食安風險，台中市農業局今已完成採樣並送檢驗，同時對該場開立「移動管制通知書」，禁止場內動物及相關物品移出，預計48小時內有結果。

市議員邱愛珊表示，網友在社群平台po出豐原某蛋雞場疑出現雞隻異常大量死亡情形，她第一時間通報市府農業局及環保局啟動聯合稽查，全面釐清事實，確保市民健康與公共安全。

廣告 廣告

農業局長李逸安表示(見圖)，台中市豐康牧場，蛋雞場在養數量約7千隻，屬中型規模，動保處人員到現場發現，雞隻呈現呼吸道窘迫等禽流感症狀，已進行採樣，送農業部獸醫研究所，預計這兩天將全場撲殺。至於售出的雞蛋將比照去年的毒蛋模式，由衛生局進溯源管理、全數追回。

李逸安說，禽流感是冬季常易發生的疾病，目前全國其他地區也有發生。但依據通報與飼主說法，確實將部分死亡的雞隻違規埋在自家場地，市府會依照疫調結果追究隱匿不實的責任，不排除依違反《動物傳染病防治法》的規定，處5萬到100萬的罰鍰。

該養雞場則發出聲明表示，近日於場內例行性監測，發現部分雞隻健康狀況異常，雖目前尚在檢驗階段，對於已購買該批次產品客戶，將提供辦理退款退費服務。

台中市長盧秀燕在議會臨時會第三次會議開議前受訪時證實是禽流感，市府除將針對業者隱匿疫情開罰、剩餘的5千多隻雞將全場撲殺，並成立前進指揮所，全面訪查全市其他171家養雞場，避免傳染。

盧秀燕表示，豐原地區蛋雞場的雞隻死亡，已經證實是禽流感陽性，市府成立前進指揮所，案場已進行全面消毒、工作人員及人車管制。流出的雞蛋全面下架、追回銷毀。還在場內的雞隻，這兩天就會全面撲殺。台中市有171個雞場，市府將全面訪查避免發生傳染，對於案場沒主動通報及依法進行銷毀，將會開罰。