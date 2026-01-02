豐原水利溝堆滿廚餘惡臭沖天 謝志忠痛批市府粉飾太平

台中豐原社皮路水利溝內堆積大量廚餘。





台中市議員謝志忠今（2）日接獲民眾陳情，指豐原區社皮路一帶近兩日瀰漫惡臭，影響周邊居民生活。謝志忠隨即趕赴現場會勘，赫然發現附近水利溝內堆積大量廚餘，因正值枯水期、水流量不足，惡臭與污染恐持續擴大，當場向環保局檢舉，要求立即清除，並強烈要求市府儘速提出具體、有效的改善對策，杜絕問題一再發生。

謝志忠指出，台中市環保局前一日才對外宣稱「社區大樓9成都已解決廚餘去化問題」，但隔天卻在水利溝中發現大量遭非法棄置的廚餘，現實狀況與官方說法形成強烈對比。他嚴正質疑市府，是否刻意淡化、掩蓋問題，根本是抱持鴕鳥心態、粉飾太平。

謝志忠進一步表示，台中市人口約285萬人，每年市民因各項裁罰繳交給市政府的金額高達數十億元，但市府面對迫切的廚餘處理問題，卻僅編列約5000萬元預算，補助約1萬台廚餘機。以全市約116萬戶計算，實際受惠戶數連百分之一都不到。他直言，市長口口聲聲宣稱要解決廚餘問題，但實際作為與政策投入明顯不足，根本無法回應市民期待。

謝志忠也指出，自廚餘禁止養豬政策上路後，廚餘清運與處理成本不斷攀升，相關業者紛紛調漲費用，導致不少社區大樓拒收廚餘，最終形成「無處可去」的困境。他嚴正質疑，環保局是否早已預見問題，卻未提出完善配套？「政策亂、配套慢，最後承受後果的，永遠是台中市民。」

謝志忠強調，台中市政府的廚餘政策「不及格」。廚餘處理不應只是把問題從一個地方移到另一個地方，市府必須正視源頭管理與實際執行面，拿出負責任的態度與長遠規畫，否則惡臭、污染與民怨只會不斷重演，受害的仍是全體市民。

