睽違十年後，豐原分局豐原派出所終於華麗轉身、風華再現，在五日新建落成，市長盧秀燕非常重視此工程，特別指派副秘書長張大春主持「台中市政府警察局豐原分局豐原派出所新建辦公廳舍落成啟用典禮」，張大春副秘書長表示，改善辦公環境是市府的責任，期望能為警察同仁提供更安全舒適的工作場所，進而提高警察服務效能，提供更優質的服務，進而共維富市台中。（見圖）

警察局表示，豐原派出所是所有豐原人的共同記憶，其原址追溯到日據時期為豐原武德殿，縣市合併後一○四年遷離原址至西安街與地政事務所，直至今日才再度遷回中山路現址。今日的落成典禮熱鬧非凡，除由瑞穗國小太鼓隊暖場外，還特別邀請豐原國小及富春國小柔道表演，象徵警察延續傳承柔道武德，延續守護治安的武道精神。

警察局說明，豐原的舊地名「葫蘆墩」又稱富春，豐原派出所轄管葫蘆里等十一里，二萬二千餘口，是豐原分局最繁重派出所，轄區位處於大豐原地區核心地帶，治、交安狀況繁重，轄內有豐原第一市場、二十四家金融機構、眾多醫療診所及百年糕街，商業鼎盛。

此外，豐原派出所原為豐原分局駐地派出所，前因豐原分局搬遷拆除後，轉而暫借豐原地政事務所空間辦公。在地方耆老多方奔走後，終於在一一○年整地、分割、規劃設計，當年十月動土，今年三月竣工，開啟了豐原派出所的歷史新頁。

豐原分局長謝建國表示，新建的豐原派出所總經費新臺幣六九六八萬，為地上三層三九三坪建物，採RC結構，並以科技化設計融入節能減碳及綠建築功能，符合世界環保潮流，整體景觀外立面設計簡約雅致、平實而質樸，內部並規劃完善的無障礙設施。