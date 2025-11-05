豐原派出所「華麗轉身」！6968萬打造綠建築守護地標

豐原分局豐原派出所新建辦公廳舍落成。（李京昇攝）

睽違10年後，豐原分局豐原派出所終於華麗轉身、風華再現，在今日新建落成，台中市府副祕書長張大春、立法院副院長江啟臣等人主持啟用典禮，盼改善辦公環境，為警察同仁提供更安全舒適的工作場所，進而提高警察服務效能，提供更優質的服務。

豐原派出所是所有豐原人的共同記憶，其原址追溯到日據時期為豐原武德殿，縣市合併後民國104年遷離原址至西安街與地政事務所，直至今日才再度遷回中山路現址。

台中市府副祕書長張大春、立法院副院長江啟臣等人主持啟用典禮。（李京昇攝）

今日的落成典禮熱鬧非凡，除由瑞穗國小太鼓隊暖場外，還特別邀請豐原國小及富春國小柔道表演，象徵警察延續傳承柔道武德，延續守護治安的武道精神。

豐原警分局指出，豐原舊地名「葫蘆墩」又稱富春，豐原派出所轄管葫蘆里等 11里，2萬2000多人，是豐原分局最繁重派出所，轄區位處於大豐原地區核心地帶，治、交安狀況繁重，轄內有豐原第一市場、24家金融機構、眾多醫療診所及百年糕街，商業鼎盛。

豐原派出所原為豐原分局駐地派出所，前因豐原分局搬遷拆除後，轉而暫借豐原地政事務所空間辦公。在地方努力奔走後，終於在110年整地、分割、規劃設計，當年10月動土，114年3月竣工，開啟豐原派出所的歷史新頁。

新建的豐原派出所總經費6968萬元，為地上3層393坪建物，採RC結構，並以科技化設計融入節能減碳及綠建築功能，符合世界環保潮流，整體景觀外立面設計簡約雅致、平實而質樸，內部並規劃完善的無障礙設施。

豐原分局長謝建國表示，新建豐原派出所採科技、優質、親民、舒適，以及高機能性的人性化方式來設計洽公環境，期許豐原派出所與豐原交通分隊在新址合署辦公後，華麗轉身、風華再現，化身為葫蘆墩的守護地標，延續武德精神，建立婦幼安全庇護處所，有效保護民眾財產安全，並迅速打擊、預防犯罪及處理交通事故，提供更優兩的為民服務品質，確保豐原地區民眾福祉。

