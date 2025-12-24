豐原烤漆行老闆遭前員工割頸 嫌犯下手動機曝光

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區豐南街今日上午發生一名37歲陳姓烤漆行老闆遭張姓前員工割頸案件，陳男一度失去生命跡象，送豐原醫院救回一命，送加護病房觀察。張嫌逃亡2小時落網，遭殺人未遂罪嫌移送偵辦，警方初步調查陳男疑似欠張嫌上百萬元，張嫌討債不成，痛下殺手。

警方調查，陳男原本經營烤漆工廠，因投資失利，債台高築，烤漆廠也結束經營，有多名債權人，債務龐大，陳男邀張嫌投資，張嫌因投資金額有去無回，屢次向陳男追討未果，今日登門要債。

警方調查，陳男因負債累累，已結束烤漆廠生意，張嫌目前擔任工人，今日前往陳家要債，先是持水果刀威脅陳父要陳男返家，陳男一進門就與張嫌衝突，張嫌一刀刺向陳男頭頸部，陳男倒地失血過多，一度失去生命跡象，經送醫急救恢復生命跡象後，進行手術，送加護病房觀察。

豐原分局偵查隊長洪緯儒說明案情。(記者張軒哲攝)

