豐原爆凶殺案! 疑離職員工持刀砍殺老闆"一度OHCA"

中部中心 / 李柏瑾 台中報導

台中豐原驚傳兇殺案！兩名結識的男子，疑似有恩怨糾紛，其中25歲的張姓男子一人竟然朝著37歲陳姓男子揮刀，直接砍向頸部，造成大量出血，當場失去呼吸心跳，所幸急救後恢復生命徵象。據了解，嫌犯疑似為離職員工砍殺老闆，犯案後逃逸，在神岡區被警方逮捕落網，正在釐清犯案動機。









疑離職前員工砍老闆 傷者父親還被刀抵脖子叫你兒子快回來

凶案現場拉起封鎖線 鑑識小組進行採樣。（圖／民視新聞）





案發現場圍起封鎖線，24日上午九點多，台中豐原這處民宅驚傳兇殺命案，一名37歲男子慘遭揮刀攻擊，左頸部中刀，血流如注，一度失去生命跡象。嫌犯行兇後逃逸，警方鑑識人員到場採證，擴大調閱周邊監視器追人。可怕兇殺案發生在豐原區豐南街民宅，根據了解，陳姓男子和張姓兇嫌兩人熟識，並非隨機砍人案，雙方疑似有恩怨起了口角，張男持刀揮砍對方頸部，造成大量出血，致人於死意圖明顯？

嫌犯逃往神岡區 警方一路追 火速逮捕嫌犯釐清犯案動機。（圖／翻攝畫面）





砍人的嫌犯疑似預藏刀械，警方成立專案小組追人，附近民眾透露，砍人的是離職員工，疑似和老闆有恩怨糾紛，案發時傷者的爸爸還被嫌犯用刀抵脖子，命令叫你兒子回來，沒想到人一出現，就被攻擊。傷者經過搶救恢復生命徵象，而嫌犯犯案後一路逃往神岡區神洲路一帶，警方火速逮捕，將人帶回偵訊釐清嫌犯砍人的犯案動機。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：疑離職前員工砍老闆 傷者父親還被刀抵脖子叫你兒子快回來

