豐原爆禽流感！盧秀燕：7000多隻雞全面撲殺、流出蛋下架

台中豐原某蛋雞場大量雞隻暴斃，台中市長盧秀燕28日受訪證實，經檢驗是禽流感陽性。（陳淑娥攝）

台中豐原某蛋雞場大量雞隻暴斃，台中市長盧秀燕28日受訪證實，經檢驗是禽流感陽性，市府已成立前進指揮所，案場雞隻將全面撲殺，流出的蛋會追蹤下架銷毀，台中約有171個雞場，農業局會全面訪查。

盧秀燕表示，豐原養雞場雞隻大量死亡，經檢驗證實是禽流感陽性，市府已成立前進指揮所，第一，案場會進行消毒；第二，工作人員及人車將進行管制；第三，流出的蛋會進行追蹤下架銷毀，另所有雞隻將全面撲殺。

盧秀燕指出，冬天是禽流感好發季節，台中約有171個雞場，農業局會全面訪查，避免傳染，另案場沒有主動通報及銷毀，將會開罰。

農業局長李逸安表示，該雞場約有7000多隻雞，這一兩天會進行全面撲殺，業者將死亡雞隻自行掩埋及未及時通報，將依《依動物傳染病防治條例》開罰5萬至100萬元。

衛生局長曾梓展指出，該蛋雞場以自行網路銷售為主，目前衛生局全面清查通路中，同時提醒民眾，雞蛋務必煮熟避免感染風險。

