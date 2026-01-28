豐原牧場偷埋大量死雞！盧秀燕：確認禽流感 食安處急追流向

台中市豐原區一處蛋雞牧場遭鄰居揭發蛋雞大量死亡，業者卻持續正常出貨販售雞蛋。市長盧秀燕今日證實檢驗結果為禽流感陽性，市府已成立前進指揮所處理，食安處正全面追查已流向全台的雞蛋並進行下架回收。

台中市豐原區一處蛋雞牧場遭鄰居揭發蛋雞大量死亡，盧秀燕證實是禽流感。（示意圖／ 台中市政府官網） ）

農業局昨日接獲通報後立即前往採樣送驗。盧秀燕表示，檢驗結果確認為禽流感陽性，市府已啟動緊急應變機制，包括案場消毒作業、人車管制措施，以及全面撲殺場內所有雞隻。

衛生局長曾梓展指出，該養雞場屬於蛋雞場，並未販售雞肉產品，僅有雞蛋銷售。食安處今日上午已派員至現場執行所有雞蛋下架回收作業，並持續追蹤列管流向。

曾梓展提醒民眾，若先前購買到該場雞蛋且無法確認安全性，最保險的處理方式就是將雞蛋充分煮熟後再食用。食安處正積極盤點該牧場透過線上通路銷往全國各地的雞蛋流向，要求全面下架回收。

事件起因於鄰居發現業者「偷偷掩埋死雞，卻仍正常出蛋」而上網揭發。市府接獲通報後隨即展開調查，目前已針對案場進行全面管制與消毒，防止疫情擴散。

