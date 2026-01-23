豐原王家5口遭詐騙⋯走絕路！獨活空軍女婿揭遺書血淚：她入獄才是贖罪

記者林意筑／台中報導

台中豐原王姓一家五口，遭團購主李惠雯詐騙1536萬元，害得王家五口被迫抵押房產後，因不堪逼債恐嚇，走上絕路。王家人在遺書中指出，「李團長」李女為兇手，並透露「恨我們太軟弱，所以用死亡面對絕望」，不過也牽掛正在空軍服役的二女兒女婿，盼他要好好活下去。去年11月全案偵結，李女被依詐欺取財、違反銀行法、恐嚇取財未遂、重利、洗錢等罪起訴。昨（22）日台中地院開庭時，空軍女婿也透過律師發聲，表明希望李女接受制裁，強調「入獄就是對李女最好的贖罪方式」。

空軍女婿也透過律師發聲，強調「入獄就是對李女最好的贖罪方式」。（圖／資料照）

回顧案件發生經過，團購主李惠雯對外招攬團購及黃金投資，宣稱穩賺不賠，還保證每月獲利10％、可領9到10萬，王家人信以為真，陸續投入752萬元，直到發現被騙想取回本金時，又遭李女恐嚇違約，強索530萬。事後又傳血腥照恐嚇要對一家人不利，王父被逼到抵押房產貸款200萬，背負8％月息，且到手的176萬全被李女拿走，最終王家五口因負債累累，不堪威脅，集體走上絕路。

開庭時，李女對於檢察官起訴罪嫌全部認罪，其辯護律師主張洗錢罪有爭議，李女使用的帳戶均是本人帳戶，並未刻意隱瞞金流。李女也承認以團購及黃金代購投資，保證獲利10％等話術誘騙被害人投資，並表示收到不法款項有八成都作為自用花掉，只有兩成替人投資。

豐原王家人，曾向議員求助透露「我們全家被詐騙了」。(圖／翻攝畫面)

由於王家五口離世，全家僅剩在空軍服役的二女婿朱男獨活，但因公無法親自出庭，委任律師林瓊嘉陳述意見，指王家人在死前曾表示，「自己太軟弱、李女太可惡，用死亡來面對是多麼絕望？」，王家人留下的遺書中也表示，希望女婿好好活下去，「李女有認罪該給予肯定，但也是因為罪證確鑿，試問李女要如何面對5名往生者，王家女婿不會做任何調解，請法院做出如檢方求處15年以上的刑責，讓李女有生之年入獄，是她最好的贖罪方式」。

