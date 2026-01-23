豐原王家5口遭詐1536萬輕生！惡劣團購主逆轉認罪 律師：求重判不和解

記者林意筑／台中報導

豐原王家五口命案開庭，團購主李惠雯現身法庭。（圖／記者吳泊萱攝影）

台中豐原王姓一家五口，遭團購主李惠雯詐騙1536萬元，害得王家五口被迫抵押房產後，因不堪逼債恐嚇，去（2025）年7月時走上絕路。經檢方調查，依詐欺取財、違反銀行法、恐嚇取財未遂、重利、洗錢等罪起訴李女。昨（22）日台中地院開庭時，原本矢口否認犯行的李女突然改口認罪，甚至表示「我做錯了」，而王家委任律師則強調不和解，希望重判十五年以上讓李女贖罪。

豐原王家五口生前曾向議員求助。(圖／翻攝畫面)

回顧案件發生經過，團購主李惠雯對外招攬團購及黃金投資，宣稱穩賺不賠，還保證每月獲利10％、可領9到10萬，王家人信以為真，陸續投入752萬元，直到發現被騙想取回本金時，又遭李女恐嚇違約，強索530萬。事後又傳血腥照恐嚇要對一家人不利，王父被逼到抵押房產貸款200萬，背負8％月息，且到手的176萬全被李女拿走，最終王家五口因負債累累，不堪威脅，集體走上絕路。

檢警偵辦時，李女矢口否認犯行，且試圖影響證人、妨礙偵查，態度毫無悔意，最終遭中檢起訴後建請法院從重處15年以上刑期。不過昨日法院首開準備程序庭，李女卻突然改口，坦承詐欺取財、違反銀行法非法吸金，以團購及黃金代購投資，保證獲利10％等話術誘騙被害人投資，並表示收到不法款項有八成都作為自用花掉，只有兩成替人投資。

王家五口因負債累累，不堪威脅，集體走上絕路。（圖／翻攝畫面）

針對審判長問，是否要王家把房子拿去指定當鋪抵押借得二百萬元，卻當場取走其中一七六萬元，涉嫌恐嚇取財？李女也當庭認罪，並當庭表示「我認為我做錯了」，對此王家委任律師林瓊嘉表示，樂於看到李女當庭認罪，至於對已經往生的王家5人最好的贖罪，就是求處十五年以上的刑期，並強調不會和李女和解

