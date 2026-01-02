豐原社皮路水利溝堆積廚餘飄惡臭 議員謝志忠會勘要求環保局處理

豐原區社皮路附近散發惡臭，市議員謝志忠前往現場會勘，當場向環保局檢舉，要求立即處理。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市議員謝志忠二日接獲民眾陳情，豐原區社皮路附近這兩天開始散發惡臭，前往現場會勘，發現周邊水利溝內竟堆積大量廚餘，加上正值枯水期，水流量又不足，惡臭與污染持續惡化，當場向環保局檢舉，要求立即處理。

謝志忠表示，台中市環保局對外宣稱「社區大樓九成都已解決廚餘去化問題」，二日卻在水利溝中發現大量遭非法棄置的廚餘，事實與說法明顯落差。嚴正質疑市府，從頭到尾都在掩蓋問題，根本是鴕鳥心態、粉飾太平。

台中市人口約二八五萬人，每年市民因各項裁罰繳交給市政府的金額高達數十億元，市府面對迫切的廚餘問題，僅編列約五千萬元預算，補助約一萬台廚餘機，台中市一一六萬戶，換算下來根本不到百分之一受到補助。

謝志忠說，廚餘禁止養豬後，廚餘清運與處理成本節節上升，業者紛紛漲價，許多社區大樓因此拒收，導致廚餘無處可去。

台中市政府的廚餘處理不該只是把問題「移走」，市府必須正視源頭管理與實際執行面，拿出負責任的態度解決問題，否則受害的永遠是台中市民。