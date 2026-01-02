豐原社皮路溝渠遭棄置廚餘飄惡臭 中市環保局：已清除、強化監控防堵

議員謝志忠接獲陳情，豐原社皮路溝渠堆置大量廚餘飄惡臭，要求環保局處理。（圖：謝志忠提供）

台中市豐原區社皮路附近近日飄惡臭，議員謝志忠接獲陳情後，現場會勘，發現周邊水利溝內竟堆積大量廚餘，加上正值枯水期，水流量不足，擔心惡臭與污染問題惡化，向環保局檢舉，要求立即處理。對此，環保局表示，已派員追查可疑污染源，並攔截撈除污染物，為強化防堵違規廢棄行為，規劃在該處架設監視器24小時監控。

台中市民進黨議員謝志忠表示，今天（2日）接獲民眾陳情，指稱豐原區社皮路飄惡臭，會勘發現周邊水利溝內竟然堆積大量廚餘。議員說，環保局才對外宣稱「社區大樓九成都已解決廚餘去化問題」，卻在水利溝中，發現大量遭非法棄置的廚餘，事實與說法，明顯落差，質疑市府，從頭到尾，都在掩蓋問題，根本是鴕鳥心態、粉飾太平。謝志忠指出，台中市人口約285萬人，市府面對迫切的廚餘問題，卻僅編列5,000萬元預算，補助約1萬台廚餘機，台中市116萬戶，換算下來，補助比例不到1%，質疑盧市長口口聲聲宣稱要解決廚餘問題，實際作為卻嚴重不足，如何解決問題？

對此，台中市政府環保局表示，獲報後，第一時間派員前往追查可疑污染源，並派員攔截撈除污染物。為強化防堵違規廢棄行為，環保局已規劃在該處架設監視器24小時監控。環保局指出，稽查人員沿線勘查至豐原區社皮路248號前溝渠，確實發現有漂浮油渣及廢棄物情形，並伴隨異味。經進一步向上、下游溯源巡查後，未發現固定排放來源，初步研判該處污染及異味，可能是民眾違規將相關廢棄物棄置在溝渠。

為防止污染持續擴大，環保局已由豐原區清潔隊調派人員，會同農水署進行現場攔截與撈除漂浮油渣等污染物，避免污染物隨水流擴散，並同步規劃於該溝渠周邊適當位置架設監視器，進行24小時監控，以防堵非法棄置行為。

議員指稱豐原社皮路溝渠堆置大量廚餘，飄惡臭，中市環保局說，可能民眾違規棄置，已清除打撈、並強化監控防堵。（圖：中市府提供）

環保局強調，若經查獲違規棄置廢棄物行為，將依《廢棄物清理法》第27條規定告發處分，最高可處新台幣6,000元罰鍰，並要求行為人立即清除改善。

環保局呼籲，請市民及相關業者共同守護環境，切勿貪圖一時方便將廢棄物隨意傾倒於溝渠中，以免影響環境衛生並觸法。民眾如發現環境污染情形，可撥打市府1999專線或公害陳情專線0800-066666通報，環保局將即時派員查處，維護市民生活品質。（寇世菁報導）