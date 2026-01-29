豐原禽流感蛋雞場雞蛋流向公布！台北、苗栗中鏢 台中7餐飲業也受害

台中豐原一家蛋雞場爆發禽流感，蛋品流向也掌握到了，台中市衛生局長曾梓展公布今年1/1-1/27案發蛋雞場的雞蛋流向，豐康畜牧場總共流出了7125台斤，去查封時還有236台斤，當場已查封。而這7125台斤裡面，其中到台北市的農匠市集股份有限公司有660台斤、苗栗上圓商行是4640台斤，目前市府已通知台北市跟苗栗縣的衛生局和業者。

至於台中市流向，台中地區農會的供銷部有收到160台斤，是賣給散客；販售業有雞樂園有320台斤，也是賣給散客；有7家的餐飲業者室240台斤，是給消費者，這7家餐飲業者包括九號碼頭福科店、老喬冰菓室、豐原葉家刈包、植暇室餐廳、潭子跟大里的雞蛋糕，以及中區橫綱燒肉店。另外還有85名個人買家，共1105台斤。

案發蛋雞場的雞蛋流向。圖／台中市政府提供

目前7家餐飲業者以及台中兩家販售業都已完成電話通知，也實地稽查台中地區農會的供銷部，現場直接下架12台斤；然後有碰到民眾退貨、退了5.5台斤。曾梓展強調，台中市政府都已經有實際的稽查，以及落實下架回收。

