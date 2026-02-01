豐原糕餅手作嘉年華 好買好逛

台中市政府「二○二六豐原糕餅手作嘉年華」三十一日於豐原博愛街熱鬧登場。市府透過節慶活動成功串聯在地品牌，吸引人潮走入商圈，不僅活絡年前消費市場，也讓傳統糕餅產業在創新中持續累積發展能量。（見圖）

經發局長張峯源指出，台中素有「糕餅之都」美譽，豐原更是糕餅文化的重要發源地，此次活動集結三十家在地優質品牌，搭配消費抵用券加值、滿額摸彩與糕餅DIY體驗等多元設計，有效刺激年前消費動能，吸引民眾停留與消費，也讓業者實質受益，帶動整體產值持續成長。

經發局說明，活動現場推出多項人氣優惠，包括「五百元消費券升級六百元使用」、消費滿五百元即可獲得限量鑰匙圈並參加摸彩，獎項包含廚餘機、液晶電視等實用好禮；消費累積滿三千元，還可兌換限量活動紀念品。此外，最受民眾歡迎的糕餅手作DIY體驗，可以親手參與糕餅製作流程，近距離感受糕餅職人的用心與專業。