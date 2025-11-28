豐原美容店引導推銷屢遭申訴 市府赴店家門口貼消費警訊

消保官在店家門口，貼上消費警訊告示，因為這間位在台中豐原廟東夜市旁的美容店怡豫公司，消費爭議案件不斷，市府希望透過公告，讓消費者提高警覺。

台中市法制局長李善植指出，「經命改善又不改善，情節重大的時候，我們可以上門貼它消費警訊公告，而且店家是不能任意隱蔽、移除，或是妨礙我們貼這個警訊公告。」

怡豫公司的消費爭議，2023年有立案的有31件，去（2024）年33件，今（2025）年截至目前，已有32件。而從去年8月至11月，申訴案件有9件，今年同期更多已有15件。

市府表示，怡豫公司以填問卷方式，將消費者招攬進入店內，再推銷護膚商品和課程，但未依消保法規定，告知消費者這屬訪問交易，可在7日內行使無條件解除權，兩度裁罰仍未改善，加上申訴案明顯增加，因此貼上為期一個月的消費警示。

實際來到店家，工作人員照常招攬生意，但不願受訪。市府指出，受理申訴的案件中，不少是領有身心障礙手冊的消費者，更有5成是20歲以下的年輕族群，因此依照台中市消保自治條例，張貼消費警訊。只不過告示大小只有一張A4紙，也未有明顯字樣，民眾認為效果不大。

台中市民鄭小姐表示，「你沒有講的話，我根本不知道有消費警示告示這件事情。」

台中市民傅先生也說，「知道的人就快速通過，不知道的人，也不會特別去看牆壁說有什麼公告，不會有人去注意。」

台中市法制局主任消保官康馨壬回應，「市政府當然希望說貼越顯眼越好（達到警示效果），最好大家都看得很清楚，但是因為它是公文書有制式格式，所以這部分，我們比較為難在這裡。」

消保官另表示，因為目前的消費爭議，難以佐證全責都歸店家，無法要求停業。目前除了要求提供無卡分期的資融公司停止合作，也提醒消費者要多注意。