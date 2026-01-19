豐原翁社里民赴中市府抗議 質疑儲能業者違法施工

民眾拿著標語喊抗議，不滿儲能業者尚未取得設置許可，但是已經開始擺上儲能設施及進行土建工程。

台中豐原翁社里里長吳安修指出，「中央和地方一直在踢皮球，你在法規還沒完善之前，你不可以這麼輕易讓廠商在現場施工。」

當地居民不滿，該公司以工廠附屬設施名義，規劃在台中豐原的翁社里設置大型電力儲能廠，但在還沒有完成申請程序，現場已經大興土木。

居民也拿出能源署去（2025）年底的會勘決議，土建工程應由台中市府依權責處理，批評市府態度太過消極。

抗議民眾表示，「假設廠商在甲種工業區有蓋建設儲能廠，是合法的沒錯，可是它現在（現況）能源署說，它不是儲能廠喔，已經把它定義不是儲能廠，所以要回歸市府管。」

豐原反儲能自救會會長張文忠表示，「他現在都已經在挖地了，儲能櫃也搬進去了，我們每天都有在錄影呀，我們也有拍照喔。」

環團表示，該場址在台中豐原的甲種工業區，但能源署認定尚未有並聯或發電設施，因此不在《電業法》的約束範圍，但市府卻認定管理權責在能源署，造成中央地方互踢皮球。業者也出面解釋，現址只是整地。

盛日專案經理呂楚皓說明，「我們經過審查之後，就會開始先做整地的部分，並沒有像他們提到所謂埋設電線跟置放一些機電設備的部分，所以說《電業法》並沒有違法的狀況。」

台中市經發局科長王肇強回應，「如果廠商他們確實有做能源署禁止施工的項目，我們就會通報能源署就這部分來做行政裁罰。」

業者強調，儲能廠依營建署函文，可免建照及雜項執照，僅須申請防火牆的雜項建照，目前已向市府申請中。市府表示，如果廠商儲能系統有違法施工的狀況，依權責只能通報能源署。

