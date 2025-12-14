豐原聖誕好「禮」光臨！ 台中購物節週週抽十萬大獎再出爐

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】耶誕節前夕，豐原街頭瀰漫濃濃的聖誕氣氛！中市府經發局今(14)日於豐原轉運中心至車站間舉辦「台中購物節 × 親子Fun耶誕」主題市集，串聯豐原商圈及地方品牌，以在地美食、親子手作及表演節目打造節慶氣氛，吸引民眾踴躍參與。活動不僅展現豐原深厚的人文風貌，也透過跨區域合作活絡商圈消費。

▲「臺中購物節 × 親子Fun耶誕」主題市集今(14)日於豐原登場。

經發局表示，今日十萬現金幸運得主來自石岡區的廖小姐，她日前於北屯區迪卡儂消費三千餘元購買潛水衣，廖小姐接獲中獎通知電話時難掩興奮之情，開心直呼「YA！YA！YA！」，並表示將把獎金繼續投入消費，支持在地商家！另台中購物節倒數兩週，但熱潮持續燃燒，最終大獎抽獎日期將近，總金額正強勁衝向 300 億元大關！民眾務必加快腳步登錄發票，提高中大獎的機會。

經發局說明，今年活動以「地方文化 × 新興創意」為主題，同時結合台中購物節「週週抽十萬」與現場摸彩，只要於市集闖關任務、聖誕Dress code打卡及消費滿額就能領取摸彩卷，活動當天抽出總價值超過十萬元的好禮，包括65吋液晶電視、Dyson空氣清淨機、電子鍋及商圈折抵券等多項大獎，吸引民眾踴躍闖關及消費，也替今年的台中購物節點亮最暖心的耶誕篇章。

經發局補充，還沒中獎別灰心，下週六(20)日將會在南屯萬和宮抽出最後一波3位幸運的100萬現金得主，台中購物節活動至12月25日，最後市府還將送出全台最大獎──價值近千萬元好宅，邀請大家一起來台中開心購物、幸運滿滿。