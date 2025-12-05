豐原自救會反對設儲能場 中市府：將代轉能源署

（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市豐原反儲能自救會今天到台中市政府陳情反對設置儲能場，擔心成為最具破壞性的災害源，市府經發局代表接受陳情書表示，將代為轉交給權責機關經濟部能源署處理。

豐原反儲能自救會今天動員逾百人到台中市政府陳情，反對盛日儲能科技公司以「工廠附屬設施」名義，在豐原區翁社里設置108個貨櫃、共925萬顆鋰電池的大型儲能場，擔心只要其中1顆電池熱失控，連鎖效應就可能全面引爆。

自救會提出3項訴求，包括1、立即停止翁社里儲能場設置，這是避免災害的唯一直接措施。2、請台中市政府啟動風險評估與公開說明會。3、請台中市政府要求中央提出替代方案。

台中市政府經濟發展局政風室主任林貞慧代表市府接受陳情書，並表示，將會轉交權責機關經濟部能源署處理。

盛日儲能科技公司代表呂楚晧回應表示，公司完全理解大眾對於安全的高度重視。然而，任何理性且負責任的討論，應回歸於此案實際的設備選型、安全設計、法定審查程序與現場管理機制，而非以性質、條件、制度均完全不同的個案進行推論。

呂楚晧指出，此案採用的電池種類為磷酸鋰鐵（LFP）電池，其熱穩定性顯著高於一般三元鋰電池，具有不易熱失控、燃點較高特性，並已通過國際防延燒測試認證（UL9540A），其安全標準遠高於一般儲能或工業用電設備，且現場採24小時空調及恆溫設置，將持續與案場周邊居民溝通。（編輯：林恕暉）1141205