豐原蛋雞場千隻雞異常死亡 業者首發聲：該批次全面退款

台中市豐原區蛋雞場豐康牧場昨（27日）傳出上千隻雞異常死亡，台中市農業局獲報後隨即禁止場內動物及相關物品移出，對此，業者昨天也發布聲明，表示將針對購買該批次產品的顧客，辦理全面退款。

示意圖

台中市動保處說明，於1月26日晚間10時許接獲民眾舉報，指豐原區一處蛋雞場疑似有大量家禽異常死亡。為防止疫情擴散，動保處於昨日立即派員前往訪視，確認該場家禽確有異常死亡情形，隨即採集病禽樣本送驗，並同步執行該場動物及相關物品（含飼料、雞蛋等）移動管制。同時，已完成該場及周邊半徑3公里內禽場消毒，以降低疫病傳播風險。



若最終檢驗結果為高病原性禽流感病毒陽性，動保處將依規定執行撲殺清場等防疫措施。針對業者未主動通報，將依《動物傳染病防治條例》規定，不予補償撲殺動物與銷毀物品之損失，並處新臺幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

針對破千隻雞異常死亡的事件，業者昨天發布聲明表示，決定採取最高標準的防疫措施，凡是購買該批次產品的顧客，若有疑慮，無論產品是否拆封，均可憑原購買憑證辦理全額退款。

