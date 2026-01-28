豐原蛋雞場染禽流感涉隱匿 養雞業者憂遭波及

（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中豐原一處蛋雞場染禽流感，中市府調查業者涉隱匿疫情。有養雞業者表示，禽流感相較非洲豬瘟可怕，傳播速度快，會隨著禽鳥、人類的移動傳播。中市府表示，國內無人類病例。

台中市豐原區一處蛋雞場染禽流感。中市府表示，業者坦承將死雞埋在場內，初步調查業者涉隱匿疫情，後續開罰。有養雞業者告訴中央社記者表示，秋季開始為禽流感的高峰期，病毒會跟著鳥禽、人類的移動傳播，雖進入雞場的人車會經過消毒，但就怕百密一疏，憂心遭波及。

廣告 廣告

業者提到，雞隻的傳染病有很多，前期都會出現呼吸道的症狀，有些疾病後續因雞隻產生抵抗力自行痊癒，常造成通報上會有時間差。雞隻死亡數量達千分之1就要通報，不過自行通報的補償，僅補償當天撲殺的隻數。

業者說，早期處理死雞都是就地掩埋，後來改為焚化方式，現在都採化製方法，養雞場會和化製業者簽清運合約，當收取死雞數量太多時，化製系統就會主動通報。

衛生局長曾梓展表示，禽流感為人畜共通的傳染病，家禽會傳染給人，人傳人的機率較小。可能的接觸途徑為雞與蛋，呼籲不生食，將雞肉、雞蛋煮熟，可降低傳染機率。

衛生局補充說明，另依據衛生福利部疾病管制署監測資料檢視，自114年1月1日起至115年1月28日止，全國及台中市皆無人類新型A型流感確定病例，民眾毋須恐慌。（編輯：李淑華）1150128