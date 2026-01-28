豐原蛋雞場染禽流感 中市府完成案場及周邊消毒

（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市豐原區一處蛋雞場確診禽流感。中市府成立前進指揮所，目前已完成案場及周邊半徑3公里內禽場消毒，已調集機具人力並通知化製場待命，案場雞隻全部撲殺，雞蛋全部銷毀。

台中市豐原區一處蛋雞場近來出現大量雞隻異常死亡，鄰居發現異狀在網路社群發文。中市府26日晚間接獲通報，27日派員前往訪視，現場發現雞隻出現呼吸窘迫等禽流感症狀，採集病禽樣本送驗並開立移動管制通知書，檢驗結果今天出爐為禽流感陽性。

台中市政府成立前進指揮所，中午時已完成案場及周邊半徑3公里內禽場消毒，並對所有工作人員、人車進行管制。後續將對流出的蛋進行追蹤、下架及銷毀。

農業局說明，案場養雞隻約7000隻，目前約有1700隻雞隻死亡，屬大量異常死亡狀況。由於業者未主動通報，將依「動物傳染病防治條例」規定，不予補償撲殺動物與銷毀物品的損失，並處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰；另死亡雞隻未依規定送化製處理，將依「畜牧法」裁罰。

農業局指出，目前已調集機具人力並通知化製場待命，將依中央指令，預計這2天內全場撲殺。此外，雞農未通報的原因，將持續調查事證並配合中央釐清。（編輯：陳清芳）1150128