豐原蛋雞場爆大量病死雞埋後院 盧秀燕證實禽流感陽性

盧秀燕表示將成立前進指揮所，防止禽流感疫情擴大。

標榜台中首座「動物福利畜牧場」的豐原豐康牧場，近日遭鄰居檢舉集體隱匿禽流感疫情，業者不僅未主動通報，還私自在場內挖坑掩埋大量死雞，且持續正常出蛋，引發民眾恐慌。台中市長盧秀燕證實，該場檢驗結果為禽流感陽性，市府已成立前進指揮所，除將全場撲殺剩餘雞隻外，更下令全面追回流出雞蛋並銷毀。

盧秀燕今（28日）上午在市議會受訪表示，豐原蛋雞場雞隻異常死亡案，經檢驗，已證實為禽流感陽性，市府第一時間啟動緊急應變機制，案場現已進行人車管制與全面消毒。為防堵疫情擴散，盧秀燕強調，台中市境內共有171座雞場，市府將展開全面訪查。針對業者隱匿不報及違規掩埋死雞的行為，盧秀燕語氣強硬表示「絕對開罰」，不容許防疫出現破口。

這起事件起因於附近住戶發現，牧場內竟在挖坑掩埋死雞，隨後因死亡數量過多改用袋裝堆疊，卻仍見業者對外售蛋。台中市動保處27日進場稽查，發現案場已有約1,700隻蛋雞死亡，其餘雞隻則出現呼吸道窘迫等典型症狀，衛生局已啟動溯源管理，比照過往「毒蛋」模式，將市面上流出的該場雞蛋全數下架並銷毀。

台中市農業局指出，該牧場在養量約7,000隻，屬於中型規模，目前場內剩餘的5,000多隻雞將於這兩天完成全場撲殺。農業局長李逸安表示，禽流感為冬季易發疾病，但該業者明知疫情卻違規掩埋死雞且未通報，已嚴重違反《動物傳染病防治法》，市府將依法處以5萬至100萬元罰鍰，並追究其隱匿責任。





