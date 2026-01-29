豐原蛋雞場爆發禽流感竟隱匿疫情！ 盧秀燕宣布重罰115萬

台中豐原一家蛋雞場爆發禽流感，業者卻隱匿未主動通報，因為蛋雞場從10號就有出現禽流感的症狀，期間業者還照常出蛋。直到26號接獲通報，動防所在隔天啟動移動管制並且採樣，28號確定感染H5N1禽流感陽性。

台中市長盧秀燕今（29）日說明，關於案場沒有主動通報病死雞、隱匿疫情，甚至把病死雞亂埋亂丟，此舉惡性重大，所以臺中市政府決定重罰100萬元，另外涉及未合法處理病死雞的屍體，同樣重罰15萬元。

台中市代理農業局長李逸安則指出，今天台中市政府以及農業局同仁已經前往案場進行預防性的撲殺，大概撲殺了5千隻左右，並對場內場外都進行消毒，而這些撲殺雞隻都會送到化製廠處理，也要求業者在3日內包含病死雞、內部廢料與雜物，通通要一起做清理並消毒。

李逸安說明，在疫調的過程中，發現業者把病死雞埋在自家蛋雞場內，也有送到苗栗去做掩埋，市府已於28號的早上就通知苗栗縣府的動保單位來做後續的相關的稽查跟查處，後續會持續跟苗栗縣府密切的合作。

責任編輯／施佳宜

