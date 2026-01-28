豐原蛋雞場爆發禽流感 中市府：完成撲殺消毒並將依法裁罰

台中市政府1/26晚間接獲通報，豐原一處蛋雞場出現雞隻大量死亡情形，市長盧秀燕表示，市府農業局動物保護防疫處於27日即派員前往現場訪視，進行病禽採樣送驗並啟動移動管制，檢驗結果已確認為禽流感病毒陽性，市府隨即成立前進指揮所，完成該案場及周邊半徑3公里內禽場消毒，並加強人員、車輛進出管制，同時針對流出蛋品展開追蹤、下架與銷毀作業，後續將依法裁罰。

盧秀燕指出，該蛋雞場既已確診禽流感，依規定須進行全場撲殺清空，由於冬季為禽流感好發期，市府已要求各區公所針對台中市約171處雞場全面訪查，降低疫情擴散風險，農業局說明，該案場死亡雞隻約1,700隻，在養雞隻約7,000隻，已屬大量異常死亡，對於業者未主動通報疫情及未依規定辦理銷毀作業，將依《動物傳染病防治條例》規定，不予補償撲殺動物及銷毀物品的相關損失，並裁處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰；另死亡雞隻未依規定送往化製處理部分，亦將依《畜牧法》另行裁罰。

農業局指出，撲殺作業已調集相關機具與人力，並通知化製場待命，將依中央指示於近期內完成；至於業者未通報原因，將持續蒐證並配合中央單位釐清，場內相關物品，包括雞蛋，均納入銷毀處理。

衛生局表示，因應本案檢出動物H5N1禽流感，已與動保處合作，針對禽場相關工作人員進行匡列、造冊、防疫衛教及健康追蹤，觀察期至少10日，如出現發燒、咳嗽、流鼻水或肌肉痠痛等疑似流感症狀，將協助就醫並評估是否通報採檢。

衛生局指出，依農業部、疾管署及食藥署相關資料，禽流感病毒不耐高溫，蛋品只要充分加熱煮熟即可有效消滅病毒，食用風險相對較低，呼籲民眾提高警覺但無須恐慌，業者亦已表示願意受理退貨退費，並設置客服專線供消費者諮詢，市府食安單位將派員稽核退貨與銷毀流程，同時提醒民眾落實禽流感防疫原則，包括禽肉及蛋品熟食、勤洗手、出現症狀速就醫並告知接觸史，以及避免接觸來源不明或野生禽鳥，共同降低感染風險。