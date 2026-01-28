豐原蛋雞場爆發禽流感 中市府：完成消毒並依法撲殺

即時中心／林韋慈報導

台中市政府於1月26日晚間接獲通報，豐原地區一處雞場疑似出現雞隻大量死亡情形。市長盧秀燕表示，農業局動保處獲報後，已於昨（27）日派員前往現場訪視，並採集病禽樣本送驗，同時實施移動管制；檢驗結果已確認為禽流感病毒陽性。對此台中市政府已成立前進指揮所，目前已完成該案場及周邊半徑3公里內禽場消毒，並對所有工作人員、人車進行管制，後續亦將對流出的蛋進行追蹤、下架以及銷毀；本案將依法處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰，另死亡雞隻未依規定送化製處理，也將依《畜牧法》裁罰。

盧秀燕進一步說明，經確認為禽流感後，依規定場內所有雞隻均須撲殺清場。由於冬季為禽流感好發期，近期已有多個縣市出現疫情，台中市約171處雞場也已責成各區公所全面訪查，以防止疫情擴散。

農業局則指出，該案場目前約有1,700隻雞隻死亡，場內仍在養雞隻約7,000隻，死亡數量已屬異常。由於業者未主動通報，依《動物傳染病防治條例》規定，將不予補償撲殺動物及銷毀物品的相關損失，並處以5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

衛生局則指出，因應豐原區禽場檢出H5N1禽流感病毒，已與動保處合作，針對禽場相關工作人員進行匡列、造冊與防疫衛教，並持續追蹤健康狀況至少10日。期間如出現發燒、咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛等疑似類流感症狀，將協助轉介就醫，並由醫師評估是否通報採檢。

衛生局強調，依據疾管署監測資料，自114年1月1日至115年1月28日止，全國及台中市皆未出現人類新型A型流感確定病例，請民眾無須過度恐慌。

