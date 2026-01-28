豐原蛋雞場爆禽流感！ 中市府究責開罰、防堵疫情

記者徐義雄／台中報導

台中市豐原地區疑似有雞場雞隻大量死亡，市長盧秀燕二十八說，農業局動保處二十七日派員前往訪視、採集病禽樣本送驗及移動管制，檢驗結果證實是禽流感病毒陽性。農業局說明，該案場約有一千七百隻雞隻死亡，場內在養雞隻約七千隻；以死亡數量來看，屬大量異常狀況。

台中市政府成立前進指揮所，已完成該案場及周邊半徑三公里內禽場消毒，所有工作人員、人車進行管制，後續對流出的蛋進行追蹤、下架以及銷毀。

此案依法處五萬元以上、一百萬元以下罰鍰，另死亡雞隻未依規定送化製處理，依《畜牧法》裁罰。

盧秀燕，該雞場證實是禽流感，依規定場內所有雞隻都必須進行撲殺清場，冬天是禽流感爆發的季節，已經有好幾個縣市都出現禽流感疫情。

台中市大約一七一個雞場，民政局各區公所全面進行訪查、避免傳染。另外對於該案場沒有主動通報疫情以及進行相關的銷毀作業，市府依規定開罰。

關於撲殺作業，已調集機具人力並通知化製場待命，依中央指令，預計於這兩天內完成。雞農未通報的原因，持續調查事證，配合中央釐清。該案場相關場內物品包含雞蛋一併進行銷毀作業。

衛生局說明，豐原區禽場檢出動物H5N1禽流感疫情，衛生局與動保處協力執行禽場相關工作人員之匡列、造冊及防疫衛教，追蹤關懷大於十日，期間倘該等人員有出現發燒、咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛等疑似類流感症狀時，協助轉介就醫及由醫師評估後研判通報採檢。

依據衛生福利部疾病管制署監測資料檢視，去年一月一日起至一月二十八日止，全國及台中市無人類新型A型流感確定病例，民眾毋須恐慌。

衛生局表示，此次蛋雞場所產出的蛋品，根據農業部、疾管署及食藥署的相關宣導資料顯示，禽流感病毒不耐高溫，科學實證確認，蛋品只要經「澈底加熱」煮熟即可有效消滅病毒，食用的食安風險較低，請民眾保持警覺不要恐慌。

另一方面，該業者已主動聲明，願接受消費者退費，並已設置專責客服0四-二五三六0九八九，有食用疑慮的民眾可撥打詢問退貨退費事宜。

食安處派員至蛋場稽核其退貨處置流程，採取「嚴密監督」立場，確保民眾退回的蛋品經妥善處理，保障消費者權益。

衛生局提醒預防禽流感情市民朋友遵守「五要六不」原則，「5五要」：禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「六不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。