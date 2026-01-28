豐原蛋雞場爆禽流感！好人好事老闆涉隱匿病情…花園埋屍、死雞裝袋外拋

記者吳泊萱／台中報導

台中豐原蛋雞場確診禽流感，場內1700隻雞死亡，業者涉嫌隱匿病情，還疑似將雞屍裝袋外運。（圖／翻攝畫面）

台中市豐原區一處蛋雞場近日爆發禽流感，導致場內超過1700隻雞暴斃，目前台中市府已成立前進指揮所，追蹤雞蛋流向下架銷毀，案例場的7000隻雞也將全面撲殺。由於業者將死雞埋在自家牧場的花園內，還疑似將大量雞屍裝袋外運至苗栗拋屍，農業局正全面追查，後續將依法開罰。諷刺的是，案例場雲姓老闆，曾獲選台中市114年好人好事代表，標榜以人道友善方式飼養蛋雞，如今爆發禽流感，卻隱匿病情又拋屍，十分矛盾。

台中市議員邱愛珊表示，據市府了解，這家蛋雞場先前就傳出雞隻零星死亡案例，本月22日突發大量雞隻死亡後，業者驚覺事態嚴重，有向中央通報，但後續又遭民眾檢舉業者將死雞埋在牧場內的花園裡，最後因死雞數量太多埋不下，改用布袋裝屍運出場外。

據了解，爆發禽流感的蛋雞場老闆雲男，在當地口碑極佳，因長期捐贈雞蛋給弱勢團體及推動動物福利飼養，曾獲選台中市114年好人好事代表。雲男標榜以人道友善方式飼養蛋雞，之前也曾接受媒體專訪，更獲台中市首家動物福利標章認證，堅持無使用抗生素飼養，定期SGS檢驗，更在2025年2月通過台灣動物社會研究會嚴格稽核。

怎料這次蛋雞場爆發禽流感，業者卻試圖隱匿病情，不但在花園埋屍，還將埋不下的死雞裝袋外運，疑似載往苗栗大排拋屍滅跡，業者矛盾舉動，也引發地方輿論。

對此，蛋雞場發文聲明，強調本次健康狀況異常的雞隻，仍在檢驗階段尚未流入市面，但本著誠信經營與對消費者負責之初衷，決定採取最高標準之防疫措施。已購買本批次產品的顧客，提供全面辦理退款退費保障方案，凡購買本場產品的客戶，有疑慮不論產品是否拆封，均可憑原購買憑證（產品盒及交易紀錄）辦理全額退款，退費日期於2026年1月30日起開始陸續處理。

