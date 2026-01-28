豐原蛋雞場爆禽流感！業者涉隱匿未通報 中市府要查：依法開罰

台中市 / 武廷融 綜合報導

台中豐原一處蛋雞場出現雞隻大量異常死亡，台中市農業局動保處獲報後即派員前往訪視、採集病禽樣本送驗及移動管制，今(28)日證實檢驗結果是禽流感病毒陽性。台中市政府也成立前進指揮所，目前已完成該案場及周邊半徑3公里內禽場消毒，並對所有工作人員、人車進行管制，後續亦將對流出的蛋進行追蹤、下架以及銷毀。市府指出，本案將依法處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰，另死亡雞隻未依規定送化製處理，也將依《畜牧法》裁罰。

台中豐原一處蛋雞場昨(27)日被爆出有逾1700雞隻不明原因大量死亡，且附近民眾發現業者疑似將死亡雞隻偷偷掩埋，還繼續販售雞蛋給消費者。台中市農業局動保處獲報後，於昨日派員前往訪視、採集病禽樣本送驗及移動管制。而台中市長盧秀燕今日表示，該雞場已經證實是禽流感病毒陽性。

盧秀燕提到，冬天是禽流感爆發的季節，已經有好幾個縣市都出現禽流感疫情，因此針對台中市大約171個雞場，已請各區公所全面進行訪查、避免傳染。另外對於該案場沒有主動通報疫情以及進行相關的銷毀作業，市府會依規定開罰。

農業局則說明，目前該案場約有1,700隻雞隻死亡，場內在養雞隻約7,000隻；以死亡數量來看，已屬大量異常狀況。農業局強調，由於業者未主動通報，將依《動物傳染病防治條例》規定，不予補償撲殺動物與銷毀物品的損失，並處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰；另死亡雞隻未依規定送化製處理，也將依《畜牧法》裁罰。

農業局也表示，撲殺作業的部分目前已調集機具人力並通知化製場待命，將依中央指令，預計於這兩天內完成。至於雞農未通報的原因，將持續調查事證，並配合中央釐清。該案場相關場內物品包含雞蛋一併進行銷毀作業。

另外，衛生局提醒民眾，禽流感病毒不耐高溫，科學實證確認，蛋品只要經「澈底加熱」煮熟即可有效消滅病毒，食用的食安風險較低，請民眾保持警覺不要恐慌。另一方面，該業者已主動聲明，願接受消費者退費，並已設置專責客服04-25360989，有食用疑慮的民眾可撥打詢問退貨退費事宜。

