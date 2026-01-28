豐原蛋雞場爆禽流感 業者道歉：周五起全面退款
台中豐原的豐康牧場近日爆出大量雞隻異常死亡，台中市長盧秀燕證實，檢驗結果為禽流感陽性，已成立前進指揮所，流出的蛋都會進行追蹤、下架並銷毀，業者也發布聲明致歉，表示周五（30日）起只要憑產品外盒、交易紀錄等購買憑證，均可辦理全額退款。
豐康牧場近日傳出大量雞隻異常死亡，台中市農業局獲報後昨（27）日前往現場採樣，盧秀燕今日證實該牧場禽流感陽性，場內還有超過7000隻雞將全面撲殺、消毒，同時會針對人車進行管制，已流出的雞蛋也都會追蹤、下架並銷毀。
豐康牧場昨日晚間發布聲明，指近日進行例行性監測時，發現部分雞隻健康狀況異常，雖然仍在檢驗階段，但基於誠信經營與對消費者負責的初衷，決定採取最高標準的防疫措施。
豐康牧場承諾，凡購買他們家的蛋品，只要憑產品盒子、交易紀錄等購買憑證，周五起均可辦理全額退款，請民眾聯繫原購買通路或致電牧場詢問，將由專人協助辦理。
盧秀燕指出，除了豐康牧場外，台中市還有171個養雞場，這段時間農業局會全面進行查訪；台中市衛生局長曾梓展說，該蛋雞場的銷售方式，主要以自行網路銷售為主，目前正在全面清查中，同時也提醒民眾雞蛋務必煮熟，避免感染風險。
