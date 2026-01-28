豐原蛋雞場爆禽流感 盧秀燕證實揭「3大處置」

台中市豐原區一處蛋雞場近日出現家禽大量死亡之異常現象，市長盧秀燕今（28日）證實，檢驗結果呈現禽流感病毒陽性反應。（圖／東森新聞）





台中市豐原區一處蛋雞場近日出現1700隻雞死亡的異常現象，動保處於27日火速派員前往訪視採驗，並立即針對該場動物、飼料及雞蛋等物品執行移動管制。台中市長盧秀燕今（28日）證實，檢驗結果呈現禽流感病毒陽性反應。

盧秀燕表示，位於豐原的蛋雞場檢驗結果是禽流感陽性，市府立即成立前進指揮所，第一，對案場進行消毒；第二，案場所有工作人員、人車管制；第三，追蹤、下架、銷毀該案場流出雞蛋，並撲殺所有雞隻。

盧秀燕強調，冬季為禽流感好發季節，台中市內目前共有171個養雞場，市府相關局處將展開全面性的訪查與衛教，嚴防疫情跨場傳播，她也再次重申，養殖業者若發現家禽有異常死亡情形，務必主動通報主管機關，切勿私自掩埋或隱匿，否則不僅無法獲得撲殺補償金，更將面臨鉅額罰鍰。市府透過成立前進指揮所展現高度防疫決心，將針對環境清消與蛋品流向追蹤雙管齊下，確保台中市民的食品安全與公共衛生健康不受威脅。

業者自行掩埋未通報 蛋雞場恐挨百萬重罰

農業局長李逸安指出，該蛋雞場總數約有7000隻雞，其中有約1700隻雞疑似因病死亡或遭到業者自行掩埋，由於業者在案發後並未主動向主管機關通報，此舉已嚴重違反《動物傳染病防治條例》，市府將依法處以新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰。此外，業者未按規定處理病死雞隻，私自處置的部分亦將依照《畜牧法》併案裁罰。針對受災場域，農業局已調集人力與機具，並聯繫化製場配合，預計於這2日內完成全數撲殺與場內銷毀作業。

衛生局長曾梓展表示，禽流感主要透過家禽傳染，雖傳染給人類的風險較低，但仍不可掉以輕心。該蛋雞場的主要產出為雞蛋，經查其銷售管道以網路平台為主，並未流入一般傳統市場，針對場內五名工作人員及參與撲殺的防疫人員，衛生局也將全數列管並進行至少7天的健康監測，必要時安排抽血檢驗以掌握感染狀況。食安處已派員全面下架並回收案場流出的雞蛋，若民眾家中留有該場產品，建議務必將雞蛋徹底煮熟後再食用，以確保衛生安全。

