豐原蛋雞場爆禽流感 盧秀燕證實：全面撲殺、蛋全數下架

台中市豐原區一處蛋雞場大量雞隻死亡，台中市長盧秀燕證實死亡雞隻驗出禽流感陽性。（翻攝台中市官網）

台中市豐原區一處蛋雞場近日傳出大量雞隻死亡。台中市長盧秀燕今（28日）受訪證實，經農業局採樣送驗後，檢驗結果為禽流感陽性。她表示，市府已立即啟動防疫機制並成立前進指揮所，全面撲殺案場雞隻，同時追蹤並下架、銷毀已流出的雞蛋，盼將疫情影響降到最低。

盧秀燕指出，市府接獲通報後不敢大意，第一時間針對案場進行全面消毒，並對所有工作人員與人車進出實施嚴格管制，同步清查雞蛋流向，要求下架回收銷毀。由於檢驗結果已確定為禽流感陽性，案場內所有雞隻都必須依規定全面撲殺，相關作業將在1到2天內完成。

禽流感會不會擴散？

盧秀燕表示，目前正值冬季，是禽流感的好發時期，台灣已有多個縣市陸續傳出疫情。台中市境內共有171個養雞場，農業局已啟動全面訪查與防疫宣導，加強巡檢，避免病毒擴散到其他場域。

她也強調，此次豐原蛋雞場在雞隻異常死亡後，未依規定主動通報，市府將依法開罰，藉此提醒業者務必落實防疫責任。農業局長李逸安補充說明，該雞場規模約7000隻，業者自行撲殺或掩埋約1700隻雞隻，死亡數量明顯異常，已違反相關法規，將依《動物傳染病防治法》裁處5萬至100萬元罰鍰。

衛生局長曾梓展表示，該蛋雞場主要透過網路販售雞蛋，衛生局已派員全面清查並下架回收。他提醒，禽流感主要在家禽間傳播，傳染給人類的機率低，但仍不可輕忽，民眾若曾購買相關雞蛋，務必充分煮熟再食用，以確保安全。

