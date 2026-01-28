豐原蛋雞場爆1700隻雞異常死亡！檢驗結果這時出爐 業者聲明回應

台中市豐原區27日傳出一處蛋雞場有約1700隻雞異常死亡。示意圖／鏡報

台中市豐原區27日傳出一處蛋雞場「豐康牧場」約有1700隻雞異常死亡，引起民眾擔憂。台中市農業局獲報後，隨即前往採樣送驗，並禁止場內動物及相關物品移出，以防可能的疫情擴散，預計檢驗結果在48小時後出爐。

台中市議員邱愛珊在臉書發文表示，有民眾反映豐原蛋雞場出現雞隻異常大量死亡情形，擔憂病死雞流向，恐有防疫與食安的風險。她對此已要求農業局、動保局及環保局啟動聯合稽查，並補充若民眾對近期購買的蛋品有疑慮，可以洽詢市府消保官協助處理，或聯繫她的服務處幫忙。根據《自由時報》報導，該蛋雞場共飼養約7000隻雞，近期累計死亡約1700多隻。

台中市動保處當日獲報後隨即前往調查，稽查人員已完成採樣並送檢，結果預計在48小時後出爐，同時也對該蛋雞場開出「移動管制通知書」，在確認結果前，禁止場內動物及相關物品移出，以防可能的疫情擴散。

業者對此也發出聲明表示，近日在場內例行性檢測，發現部分雞隻健康狀況異常，目前尚在檢驗階段，對已購買該批次產品的顧客，可全面辦理退費。

業者針對場內雞隻大量死亡事件發出聲明，可協助顧客辦理退費。圖／翻攝自「豐康牧場」臉書



