記者張益銘／臺中報導

臺中市政府於1月26日晚間接獲通報，指豐原地區疑似有雞場雞隻大量死亡，市長盧秀燕表示，農業局動保處獲報後隨即於昨（27）日派員前往訪視、採集病禽樣本送驗及移動管制，檢驗結果目前已證實是禽流感病毒陽性。

對此，臺中市政府已成立前進指揮所，目前已完成該案場及周邊半徑3公里內禽場消毒，並對所有工作人員、人車進行管制，後續亦將對流出的蛋進行追蹤、下架以及銷毀；本案將依法處新臺幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰，另死亡雞隻未依規定送化製處理，也將依《畜牧法》裁罰。

盧秀燕今（28）日指出，該雞場已經證實是禽流感，依規定場內所有雞隻都必須進行撲殺清場，由於冬天是禽流感爆發的季節，已經有好幾個縣市都出現禽流感疫情，因此針對臺中市大約171個雞場，已請各區公所全面進行訪查、避免傳染。另外對於該案場沒有主動通報疫情以及進行相關的銷毀作業，市府會依規定開罰。

農業局說明，目前該案場約有1,700隻雞隻死亡，場內在養雞隻約7,000隻；以死亡數量來看，已屬大量異常狀況。農業局強調，由於業者未主動通報，將依《動物傳染病防治條例》規定，不予補償撲殺動物與銷毀物品的損失，並處新臺幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰；另死亡雞隻未依規定送化製處理，也將依《畜牧法》裁罰。

農業局指出，關於撲殺作業，目前已調集機具人力並通知化製場待命，將依中央指令，預計於這兩天內完成。此外，雞農未通報的原因，將持續調查事證，並配合中央釐清。該案場相關場內物品包含雞蛋一併進行銷毀作業。

衛生局說明，因應豐原區禽場檢出動物H5N1禽流感疫情，衛生局將與動保處協力執行禽場相關工作人員之匡列、造冊及防疫衛教，並持續追蹤關懷大於10日，期間倘該等人員有出現發燒、咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛等疑似類流感症狀時，將協助轉介就醫及由醫師評估後研判通報採檢。另依據衛生福利部疾病管制署監測資料檢視，自114年1月1日起至今115年1月28日止，全國及臺中市皆無人類新型A型流感確定病例，請民眾毋須恐慌。

衛生局表示，此次蛋雞場所產出的蛋品，根據農業部、疾管署及食藥署的相關宣導資料顯示，禽流感病毒不耐高溫，科學實證確認，蛋品只要經「澈底加熱」煮熟即可有效消滅病毒，食用的食安風險較低，請民眾保持警覺不要恐慌。另一方面，該業者已主動聲明，願接受消費者退費，並已設置專責客服04-25360989，有食用疑慮的民眾可撥打詢問退貨退費事宜。同時，食安處將派員至蛋場稽核其退貨處置流程，採取「嚴密監督」立場，確保民眾退回的蛋品經妥善處理，保障消費者權益。

衛生局提醒預防禽流感情市民朋友遵守「5要6不」原則，「5要」：禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。

豐原蛋雞場禽流感個案，中市府成立前進指揮所、完成消毒並將依法撲殺及開罰。（臺中市政府提供）