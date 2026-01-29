豐原蛋雞場禽流感完成撲殺 一七二六雞隻送往化製場所

記者徐義雄／台中報導

豐原區蛋雞場禽流感事件，台中市政府農業局二十九日表示，台中市為今年全國第四個發生禽流感的縣市，二十九日早上已進行全場雞隻撲殺。截至上午九時許已完成撲殺計一七二六隻，依規將雞屍送至化製場所妥善處理。

媒體詢問，死亡雞隻一千七百隻部分掩埋，埋在哪？其他沒掩埋的在哪裡? 哪一天開始掩埋？有用袋子裝起來嗎

農業局說明，據業者所述一七七三隻有六二三隻埋在自場，一一五０隻埋在苗栗，掩埋細節再會同防檢署進行疫調。業者為什麼不主動通報?目前有掌握原因嗎？農業局指出，全案細節再會同防檢署疫調，畜主未主動通報，依動物傳染病防治條例相關規定，處五萬元以上一百萬元以下罰鍰外，另撲殺之動物及銷燬之物品不予補償。

台中市政府是何時通報苗栗縣政府，告知豐原雞場的業者有在苗栗掩埋雞屍？農業局表示，台中市動物保護處於一月二十七日主動先以電話通知，二十八日上午八時二十六分許，以電子公文發函給苗栗縣動物保護防疫所進行相關防疫處置。

該雞場多久以前開始出現異常死亡？這期間賣出多少雞隻？據業者所述，一月十日開始出現禽流感症狀；該場為蛋雞場，未售出雞隻。有黑貓的貨車進出豐康牧場，是否還有去其他的雞場？會不會將禽流感攜出雞場？市府會稽查嗎?農業局說明，相關疫調正在進行中。

動保處是「幾號、幾點」勒令該雞場即刻封鎖？一月二十七日上午十時，動保處開立動物移動管制通知書。台中市政府動保處二十七日是「幾點」進行稽查採樣？農業局指出，一月二十七日中午採樣，隨後送檢體至獸醫所。「幾月、幾號、幾點」得知病毒陽性結果

一月二十八日上午九時二十三分許，收到獸醫所傳真通知檢體呈現禽流感病毒陽性反應。有關苗栗縣後龍鎮發現有遭丟棄的死雞，是否是從台中流出？農業局表示，苗栗縣動物防疫所調查中。