豐原蛋雞場禽流感業者未即時通報 市府撲殺開罰

（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市豐原區一處蛋雞場出現1700隻雞異常死亡，市府採檢確診禽流感。業者坦承私自掩埋死雞，未即時通報，中市府已成立前進指揮所，預計全場雞隻撲殺，業者違規依法開罰。

台中市豐原區一處飼有7000多隻雞的蛋雞場傳出大量雞隻異常死亡。中市府27日接獲通報派員前往採檢。農業局長李逸安接受媒體聯訪，檢驗人員發現現場雞隻死亡症狀疑似禽流感，採檢送驗並開立「移動管制通知書」，禁止場內動物及相關物品移出。

市長盧秀燕上午在台中市議會臨時會召開前接受媒體聯訪，她表示，該蛋雞場檢驗結果為禽流感陽性，市府已成立前進指揮所，案場進行消毒、人車管制、流出的蛋回收、銷毀，場內雞隻全面撲殺。冬天是禽流感好發季節，台中市有171處的養雞場，市府全面訪查。

李逸安提到，業者坦承1700死亡雞隻在自家場地掩埋，行為已違規，隱匿未通報、私自掩埋，將依動物傳染病防治條例第40條規定，除處以新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰，撲殺動物也不予補償。

衛生局長曾梓展表示，已經售出的雞蛋要求下架回收，蛋場5名工作人員將抽血檢驗，連同撲殺人員健康監測7天。該蛋場採線上銷售，將要求全面回收、銷毀，後續持續追蹤。他呼籲民眾食用蛋品必須煮熟。（編輯：龍柏安）1150128