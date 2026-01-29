豐原蛋雞場禽流感 台中市府撲殺全場1726隻

（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市豐原區蛋雞場確診禽流感，台中市政府農業局今天表示，截至上午9時35分，撲殺全場雞隻共1726隻，並依規定將雞屍送到化製場所妥善處理。

據中市府調查，案場10日出現禽流感症狀，10日到26日死亡雞隻超過1700隻，期間仍繼續出售雞蛋並有貨車進養雞場，市府釐清相關傳播鏈。

至於之前死亡雞隻，農業局表示，據業者所述1773隻中623隻埋在自場，1150隻埋在苗栗縣，相關掩埋細節將再會同農業部動植物防疫檢疫署疫情調查。

農業局說，台中動物保護防疫處27日已主動先電話通知，28日上午8時26分以電子公文發函苗栗縣動物保護防疫所進行相關防疫處置。

至於業者未主動通報，農業局表示，相關細節將再會同防檢署疫調，畜主未主動通報，將依動物傳染病防治條例相關規定，處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰，另不補償撲殺的動物及銷毀的物品。（編輯：李明宗）1150129