豐原蛋雞場「確認禽流感」撲殺7千隻 業者隱匿市府要罰

台中市豐原區一處蛋雞場傳出上千隻雞不明原因死亡，農業局採樣送驗，台中市長盧秀燕今天（1/28）證實，檢驗結果是禽流感陽性，市府已成立前進指揮所，追蹤銷毀流出的雞蛋，案場7000隻雞全面撲殺。農業局表示，由於案場沒有主動通報，將依法開罰。

盧秀燕表示，檢驗結果證實，豐原該蛋雞場雞隻禽流感陽性，市府已成立前進指揮所，除了對案例場消毒，工作人員、車輛也要進行管制，並追蹤、下架及銷毀流出的雞蛋，雞隻也要全數撲殺。此外，由於冬季是禽流感好發季節，相關局處會全面清查台中171個養雞場，避免疫情擴散。

農業局長李逸安表示，案場7000隻雞，這兩天就會進場撲殺。養雞場先前1700隻雞不明原因大量死亡，明顯不尋常狀況，業者卻未主動通報，違反《動物傳染病防治法》可處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

衛生局長曾梓展表示，該蛋雞場沒有出售雞肉，食安處接獲通知已前往了解雞蛋流向，並下架回收，據了解，案場的雞蛋多在網路銷售，沒有流入市場；民眾若有買到該蛋雞場的蛋，不清楚是否安全，煮熟再吃可以降低風險。另外由於禽流感會傳人，案場有5名工作人員，以及其他執行撲殺的人員，都要進行健康監測7天。

