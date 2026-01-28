豐原蛋雞疑禽流感埋自家牧場 中市府要究責

▲台中市農業局長李逸安表示，除了衛生局追回已售出的雞蛋，不排除追究養雞場飼主隱匿疫情的責任。（圖／記者顏幸如攝，2026.01.28）

[NOWnews今日新聞] 標榜「台中市首座動物福利畜牧場」的台中市豐康牧場，近來蛋雞大量死亡，鄰居發現業者偷偷掩埋死雞，還正常出蛋，上網揭發此事。台中市農業局長李逸安表示，現場觀察雞隻情形，疑似得禽流感，已採樣送驗並對蛋雞場週遭消毒防止病毒逸散。對於已流出的雞蛋，將比照毒蛋風波進行溯源管理。業者則發布聲明，表示將全面辦理退款。

「豐康牧場」昨日晚間發布聲明，指出牧場一向秉持安全第一的原則，針對已購買本批次產品之顧客，將全面辦理退款退費，顧客可聯繫原購買通路或撥打蛋雞場客服專線04-25360989或Line生活圈。

廣告 廣告

▲豐康牧場在粉絲頁發布聲明。（圖／翻攝豐康牧場臉書，2026.01.28）

附近住戶見蛋雞場一開始在牧場裡挖坑埋死雞，埋不完後只能打包整袋的雞屍，卻仍正常出蛋，上網揭發此事。台中市動保處昨天前往訪查，確定現場雞隻健康異常，已死亡約1700隻，立即採樣送中央單位檢驗，並對該場開立「移動管制通知書」，檢驗結果預計48小時後出爐。

農業局長李逸安今（28）日受訪時表示，這家蛋雞場在養數量約7千隻，屬中型規模，動保處人員到現場發現，雞隻呈現呼吸道窘迫等禽流感症狀，已進行採樣，送農業部獸醫研究所檢驗。一旦確認陽性將全場撲殺。至於售出的雞蛋將比照去年的毒蛋模式，由衛生局進溯源管理、全數追回。

李逸安說，禽流感是冬季常易發生的疾病，目前全國其他地區也有發生。但依據通報與飼主說法，確實將部分死亡的雞隻違規埋在自家場地，市府會依照疫調結果追究隱匿不實的責任，不排除依違反《動物傳染病防治法》的規定，處5萬到100萬的罰鍰。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

彰化爆禽流感！芳苑鄉蛋雞場有雞隻確診H5N1 緊急撲殺2.7萬隻雞

美國爆全球首例人染H5N5禽流感！石崇良提醒1事：疾管署密切留意

雞蛋又變貴了！今起每斤漲3元「連3漲」 蛋商公會曝2關鍵因素