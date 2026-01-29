豐原豐康牧場傳禽流感 今撲殺5000多隻蛋雞

市府派員前往豐康牧場撲殺剩餘蛋雞。（李京昇攝）

工作人員穿著防護衣進場展開撲殺作業。（李京昇攝）

台中市豐原區豐康牧場有逾1700雞隻大量死亡，業者自行掩埋，經採檢送驗後確認為禽流感陽性，台中市府今天早上8時派員前往養雞場，撲殺場內其餘近5000多隻蛋雞。

市府為此成立前進指揮所，並由區公所全面訪查全市約171個雞場及8場鴨場，避免傳染。並依規定全面撲殺豐康牧場雞隻，市府今天派逾30名人員前往豐康牧場，拉起封鎖線阻隔，並在人員逐一消毒、穿著防護衣後，陸續進場展開撲殺作業，預計作業時間持續到中午。

由於業者自行掩埋雞隻且未主動通報，市府撲殺所有雞隻，除不予以補償，也將依《動物傳染病防治條例》處5萬至100萬元罰鍰。

