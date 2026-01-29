豐原豐康畜牧場隱匿禽流感 盧市長：惡性重大開罰最高115萬

豐原豐康畜牧場隱匿禽流感，市長盧秀燕說，惡性重大開罰最高一一五萬。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳、徐義雄／台中報導

針對台中豐原豐康畜牧場隱匿禽流感，台中市長盧秀燕二十九日撂重話，惡性重大開罰最高一百一十五萬元，台中市府也將主動跨縣市合作追查。

盧市長表示，依據《動物傳染病防治條例》，業者須主動通報疫情，不得隱匿，否則可處五萬元以上、一百萬元以下罰鍰，市府決定採取最高罰一百萬元；此外，業者未合法處置病死雞的屍體，畜牧法規定可開罰三至十五萬元，市府也決定採取最高十五萬元；同時，市府二十九日已前往案場撲殺約五千隻雞，同時對案場內及周邊徹底消毒。衛生局也將主動公布雞蛋流向，採取公開透明的標準，確保市民健康。

原區蛋雞場禽流感，二十九日上午完成撲殺計一七二六隻，雞屍送至化製場所妥善處理。（記者徐義雄翻攝）

有關業者涉及將雞屍運到苗栗掩埋一事，盧市長表示，市府已掌握去向，會跟外縣市合作主動追查。副市長鄭照新也呼籲業者若有相關疫情務必即時通報，同時鼓勵市民朋友若發現有異常即時檢舉通報，讓隱匿的行為無所遁形。

至於蛋品流至台中地區，市府已充分掌握去向，包括一百六十台斤提供農會供銷部販售給散客、三百二十台斤提供「有雞樂園」販售給散客，兩百四十台斤分別販售給「九號碼頭福科店」、「老喬冰果室」、豐原區的「葉家刈包」、「植暇室餐廳」、位於潭子區及大里區的雞蛋糕及中區「橫綱燒肉店」等七家餐飲業者；另有一千一百零五台斤販售給八十五名個人買家。市府已實地稽查台中地區農會供銷部並現場下架十二台斤，此外也實地稽查「有雞樂園」及七家餐飲業者，落實下架回收，目前市售端已無問題蛋品流通。