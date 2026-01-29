豐原豐康畜牧場隱匿禽流感7,125台斤蛋品流入市面 盧秀燕：惡性重大開罰最高115萬

台中市政府1月26日晚間22時接獲通報，豐原豐康畜牧場有雞隻大量死亡，隔天一早立即派員查訪採檢，同時針對周邊進行移動管制與消毒，後續檢驗證實為禽流感病毒後，立即成立前進指揮所。台中市長盧秀燕今(29)日說明最新案情，針對案場未主動通報病死雞、隱匿疫情甚至將病死雞亂埋亂丟，屬惡性重大事件，將依《動物傳染病防治條例》開罰最高100萬元罰鍰；另死亡雞隻未依規定送化製處理，將依《畜牧法》處最高15萬元罰鍰。

盧市長表示，依據《動物傳染病防治條例》，業者須主動通報疫情，不得隱匿，否則可處5萬元以上、100萬元以下罰鍰，市府決定採取最高罰100萬元；此外，業者未合法處置病死雞的屍體，畜牧法規定可開罰3至15萬元，市府也決定採取最高15萬元；同時，市府今日已前往案場撲殺約5000隻雞，同時對案場內及周邊徹底消毒。衛生局也將主動公布雞蛋流向，採取公開透明的標準，確保市民健康。

有關業者涉及將雞屍運到苗栗掩埋一事，盧市長表示，市府已掌握去向，會跟外縣市合作主動追查。另針對媒體關心台中禽流感災情相對其它縣市還小，為何特別成立前進指揮所? 盧市長表示，台中是都會區，也是大城市，對於食安採取高度標準，希望資訊公開透明，讓大家放心。

有關媒體關心業者是否有延遲通報等情形，副市長鄭照新呼籲業者若有相關疫情務必即時通報，也鼓勵市民朋友若發現有異常即時檢舉通報，讓隱匿的行為無所遁形。鄭副市長也說，2026年短短1個月，台中已經是第4個禽流感感染城市，雖然是4個城市當中發生規模最小的，但因台中市是第2大城，市府高度警戒，台中不是禽流感疫情的破口，台中是中南部這波疫情蔓延的受災城市。

農業局長李逸安說明，市府今日上午8時至中午12時30分進行案場雞隻撲殺作業，要求業者於三日內清理已掩埋的病死雞、廢料及雜物並完成消毒工作；1月27日疫調過程中，發現案場將病死雞就地掩埋，以及送至苗栗掩埋，市府立即於1月28日通知苗栗縣政府的動保單位，將與苗栗縣政府合作查處，杜絕此惡性作法。

衛生局長曾梓展說明，經查自今年1月1日至27日，案場豐康畜牧場蛋品共流出7,125台斤，農業局已於現場當場查封236台斤。已流出市面的7,125台斤蛋品中，有660台斤販售至台北市農匠市集股份有限公司、4,640台斤販售至苗栗縣上圓商行，市府已通報台北市政府及苗栗縣政府衛生局。

至於蛋品流至台中地區，市府已充分掌握去向，包括160台斤提供農會供銷部販售給散客、320台斤提供「有雞樂園」販售給散客，240台斤分別販售給「九號碼頭福科店」、「老喬冰菓室」、豐原區的「葉家刈包」、「植暇室餐廳」、位於潭子區及大里區的雞蛋糕及中區「橫綱燒肉店」等7家餐飲業者；另有1,105台斤販售給85名個人買家。

市府已實地稽查台中地區農會供銷部並現場下架12台斤，此外也實地稽查「有雞樂園」及7家餐飲業者，落實下架回收，目前市售端已無問題蛋品流通。